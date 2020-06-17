ليبيا: تسجيل 17 إصابة جديدة و6 حالات تعافٍ من كورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 484 حالة بينها 398 نشطة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، و6 حالات تعافٍ.

وأوضح المركز أنه تسلم 1038 عينة أمس الثلاثاء، منها 334 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس.

وبحسب البيان، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 484 حالة، بينها 398 نشطة حتى الآن، بينما تعافى 76 شخصاً والوفيات 10 حالات.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 08:30 AM

إجمالي الإصابات وصل إلى 484 حالة بينها 398 نشطة

ليبيا: تسجيل 17 إصابة جديدة و6 حالات تعافٍ من كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طرابلس

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، و6 حالات تعافٍ.

وأوضح المركز أنه تسلم 1038 عينة أمس الثلاثاء، منها 334 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس.

وبحسب البيان، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 484 حالة، بينها 398 نشطة حتى الآن، بينما تعافى 76 شخصاً والوفيات 10 حالات.

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