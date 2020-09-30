مقتل موظفة في السفارة الأمريكية بأوكرانيا بعد تعرضها للضرب

عثر عليها مصابة في الرأس وفاقدة للوعي

نقل "روسيا اليوم" عن موقع "يونيان" اليوم (الأربعاء)، أن سانفر نيكيلو الموظفة بالسفارة الأمريكية في كييف، توفيت متأثرة بجروحها بعد تعرضها للضرب في العاصمة الأوكرانية.

وذكر "يونيان" أن السلطات عثرت على الموظفة في وقت سابق من اليوم في أحد شوارع حي شيفتشينكو بكييف، وهي مصابة في رأسها وكانت فاقدة الوعي.

وأضاف أن الموظفة نقلت إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها.

من جهتها، بينت شرطة كييف أن رجلاً يبلغ من العمر 30-40 سنة، يشتبه بتورطه في الاعتداء على الموظفة الأجنبية.