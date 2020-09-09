رد وتفاعل رسمي من "الموارد البشرية" مع فيديو "الإساءة للموظفات"

عقب مقطع متداول يُظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إن فِرَقها تتحقق من فيديو متداول حول عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة.

وصباح اليوم، أوضح حساب متحدث الوزارة على تويتر قائلًا: إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يُظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات؛ يتم التحقق حاليًا من قِبَل فِرَق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام.