روسيا تتخطى الـ300 ألف إصابة بكورونا

بعد إعلانها عن تسجيل 8764 حالة جديدة

سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابات.

وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

1

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 11:20 AM

بعد إعلانها عن تسجيل 8764 حالة جديدة

روسيا تتخطى الـ300 ألف إصابة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 781

سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابات.

وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

روسيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020