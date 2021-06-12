حارس النادي الأهلي يلتحق بفريق بيرشكوت البلجيكي

أعلن نادي بيرشكوت البلجيكي، اليوم، عن انضمام حارس النادي الأهلي السعودي محمد عريجة (19 عامًا) إلى صفوف النادي، من أجل خوض تجربة ميدانية مع الفريق البلجيكي، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين برنامج الابتعاث لاكتشاف المواهب الذي تشرف عليه وزارة الرياضة مع النادي البلجيكي.

