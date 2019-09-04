"الهلال": موقفنا قانوني تجاه شكوى "كورنثيانز" لـ"الفيفا"

ردّ هشام الكثيري، مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال على الأنباء التي تناقلتها الصحف البرازيلية بشأن شكوى لاعب كورنثيانز غابرييل للفيفا.

وكان اللاعب ووكيل أعماله قد هددوا باللجوء للاتحاد الدولي فيفا للحصول على قيمة عقدهم بالكامل من الهلال والبالغ نحو 5 ملايين دولار.

وقال الكثيري مغرداً على صفحته بتويتر:"إشارة إلى ما يتردد إعلامياً بشأن شكوى على #الهلال من نادي "كورينثيانز البرازيلي" بخصوص اللاعب غابرييل فرانكو.. أوضّح أنّ موقف الهلال سليم قانونياً والنادي غير ملزم بدفع أي مبلغ، والعقد المبدئي الموقع بين الناديين مشروط بالاتفاق مع اللاعب".

وتابع: "إدارة النادي في مسار مفاوضاتها مع اللاعب اتخذت خطوتين:

‏1 منحت اللاعب مهلة محدّدة للرد.

‏2 أمّنت تذاكر طيران للاعب بناء على طلبه؛ ليحضر إلى دبي للتفاوض.

‏اللاعب تخلف عن رحلة الطيران المؤمنة له من قبل النادي، ولم يرد بالقبول أو الرفض وشارك بعدها مع فريقه."

كما تحدث عن موضوع المحترف السوري عمر خربين قائلاً: "بخصوص موضوع المحترف السوري "عمر خربين"، تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة إلاّ أن ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولوداً استدعت اعتذاره خطياً وهاتفياً عن مشاركة منتخب بلاده؛ وذلك للوقوف إلى جوار زوجته في "ألمانيا" وهو ما دعا الجهاز الفني إلى منحه يومين إجازة إضافيين".