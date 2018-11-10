"الإرياني": قيادات الحوثي تهرب متخفية في ملابس نسائية

نشر مقطع فيديو يوثق عناصر قبض عليها الجيش اليمني

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، أن تخفي وفرار قيادات وعناصر المليشيا الحوثية بالملابس النسائية ليس دعاية ولا شائعة ولا حرب نفسية.

وقال "الإرياني" في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إن فرار قيادات الحوثي متخفية بالملابس النسائية، واقعة تكررت أكثر من مرة".

وأضاف: "إن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عدد من قيادات وعناصر المليشيا وهي ترتدي الملابس النسائية أثناء فرارها من الجبهات والمناطق المحررة".



ونشر وزير الإعلام اليمني مع تغريدته، مقطع فيديو يوثق قبض الجيش اليمني على عدد من القيادات الحوثية المتخفية في ملابس نسائية أثناء هروبها.