"المطيري" إلى المملكة المتحدة متحدثًا في مؤتمر سلامة المرضى

يتحدث عن استخدام الهواتف الذكية وترددات الراديو في مجال الرعاية الصحية

تلقَّى الباحث والناشط الإعلامي في المجال الصحي سلطان المطيري دعوة للمشاركة متحدثًا في المؤتمر العالمي حول سلامة المرضى والرعاية الصحية، المقام في المملكة المتحدة في شهر "نوفمبر".

ويتحدث "المطيري" في المؤتمر عن استخدام الهواتف الذكية وترددات الراديو في مجال سلامة المرضى، الذي يعتبر من المجالات الجديدة في الرعاية الصحية؛ إذ إن دور سلامة المرضى هو حماية المرضى من الأخطاء الطبية.