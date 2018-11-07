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المتحدث الرسمي للوزارة: تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات

التعليم "عن قرار النقل من الوظائف الإدارية إلى التعليمية:المباشرة الأحد القادم

أكدت وزارة التعليم بخصوص قرار النقل من الوظائف الادارية الى التعليمية ان المباشرة في المدارس اعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.

وقال المتحدث الرسمي مبارك العصيمي، عبر حسابه في "تويتر": تنبيه للمنتقلين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية؛ نبارك لكم صدور قرار النقل للوظيفة التعليمية، ونفيدكم بأنه تم رفع بياناتكم على نظام "نور" لترتيب الرغبات؛ علماً بأنه تم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور على الجوالات المسجلة في النظام.



وأضاف: سيتم العمل على حركة التوزيع على المدارس وفق المفاضلة والاستحقاق، أما المباشرة في المدارس فاعتباراً من يوم الأحد القادم 3/ 3/ 1440هـ.