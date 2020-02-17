تعليم عسير يكرم 878 طالبة متفوقة

للإشادة بهن وبث روح التنافس بين الطالبات

تكرم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد "بنات"، عصر الخميس المقبل 878 طالبة من أوائل الطالبات المتفوقات، وذلك برعاية مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بالقريقر.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الإشادة بالمتفوقات وتقدير جهودهن وأسرهن، فضلاً عن بث روح التنافس بين طالبات المدارس، فيما يمكن الاطلاع على أسماء المكرمات من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/0B8Gclceq2XoyT1FIdFpXZk9HdWlhRjM1SmRRQUhMRTRoMjVV/view