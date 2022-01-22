شاهد .. الأسواق المكتبية تكتظ بالمتسوقين.. ومشاعر الفرح في محيا الأطفال

تزامنًا مع عودة 3 ملايين طالب وطالبة للدراسة الحضورية

رصدت عدسة "سبق" مناظر لاكتظاظ الأقسام المكتبية في الأسواق بمدينة الرياض بالمتسوقين مع بدء العد التنازلي لعودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للمدارس، وسط مشاعر الفرح والسرور على محيا الأطفال الذين سيعودون للدراسة بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.



وأكملت إدارات التعليم بعموم مناطق السعودية استعداداتها لعودة أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة غدًا بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.



كما أكملت وزارة التعليم بقطاعاتها استعداداتها لتطبيق كل الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"؛ بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وكذلك تعزيز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، والإسهام في تأمين سلامة البيئة المدرسية.



كما شُكلت اللجان الإشرافية الميدانية لمتابعة استعدادات المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، والاطمئنان على إنهاء جميع أعمال الصيانة والتجهيزات لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة.



من جانبهم، عبَّر عدد من أولياء الأمور لـ"سبق" عن سعادتهم بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة للعودة الحضورية للطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، التي اتخذت الدولة فيها كل سُبل الوقاية والحماية من هذا الوباء، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على جهودها العظيمة من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.