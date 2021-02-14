إدارة كرة القدم النسائية تعلن تأجيل البرامج التدريبية وورش العمل

تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحرصًا من الاتحاد على سلامة الجميع؛ فقد تم تأجيل برنامج الرخصة التدريبية C، وورشة عمل المنهجية التدريبية للمنتخبات وطرق التدريب والاكتشاف، المقرر انعقادهما في جدة؛ على أن يتم تحديد الموعد المناسب في وقت لاحق.