رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن: إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة

الهدف الوصول لأكثر من ألف لاعبة سعودية.. وتشكيل أول منتخب وطني

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عن إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة؛ لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.

وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، تم، اليوم الخميس، تدشين حفل "استراتيجية تحول كرة القدم السعودية".

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم في تصريحات له: "سنعمل على زيادة عدد المسابقات على مستوى المناطق، وسنصل في 2025 إلى 50 مسابقة، كما سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر القادمة لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.. ونستهدف الوصول لأكثر من ألف لاعبة سعودية".