رئيس بلدية العارضة المعيّن يبدأ مهام عمله بجولة على الطرق المتضررة من الأمطار

وقف على الاحتياجات البلدية للقرى وعدد من المشاريع

نفّذ رئيس بلدية محافظة العارضة بشرق جازان، المهندس علي بن أحمد عطيف، جولة تفقدية على بعض الطرق المتضررة في قرى جنوب العارضة؛ من جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الماضية.

ووقف "عطيف" خلال الجولة على الاحتياجات البلدية لتلك القرى وعدد من المشاريع، وذلك بعد أيام من تكليفه بالقيام بمهام رئيس بلدية العارضة.

رافق "عطيف" في جولته التفقدية رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري، وعدد من أعضاء المجلس.

من جهة أخرى، عقد رئيس بلدية العارضة اجتماعاً مع مديري الإدارات في البلدية، اطلع خلاله على خطط العمل المتبعة، وناقش أبرز المعوقات، واستمع لشرح عن أبرز مهام الموظفين، وحثّ الجميع على بذل الجهود التي تحقق التنمية والتطوير لخدمة المواطن في المحافظة.

وكان أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أصدر قراراً بتكليف المهندس علي بن أحمد عطيف بالقيام بعمل رئيس بلدية العارضة.