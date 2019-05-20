بلغتهم.. كوريون يشكرون الملك سلمان على اهتمامه بالإسلام والمسلمين حول العالم

عقب تدشين مشروع تفطير الصائمين بالمركز الإسلامي بسيئول ومسجد بوسان

رفع عدد من مسلمي جمهورية كوريا الجنوبية جزيل الشكر والثناء وخالص الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله - على اهتمامهما ورعايتهما بالإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كافة.

وتفصيلاً، جاء ذلك عقب تدشين مشروع تفطير الصائمين لعام 1440هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية كوريا، وذلك بمقر المركز الإسلامي بمدينة سيئول ومسجد بوسان، بحضور وتشريف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا رياض بن أحمد المباركي، ورئيس اتحاد المسلمين الكوريين الدكتور حسين كيم، وعدد من السفراء والشخصيات الإسلامية البارزة.

ورفع الكوريون بلغتهم صادق الدعاء أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها لما تقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في العالم. كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية التي تواصل تدشين مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع هدية التمور في 25 دولة حول العالم، بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.