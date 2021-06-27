فريق "غوث" يعثر على أحد المفقودين بعد ساعة من البحث

فُقد على طريق الرين ووجد على قيد الحياة

‬عثر فريق غوث على أحد المواطنين بعد فقدان الاتصال به على طريق الرين أول أمس، وبعد البحث عثر عليه تحت شجرة اختار أن يستظل بها فكانت رحمة الله أسرع ووجد على قيد الحياة.

وتفصيلاً، فقد تبلّغ فريق غوث من الشرطة عن فقدان أحد المواطنين يستقل مركبة هايلوكس فُقد الاتصال به على طريق الرين، لتنطلق عمليات البحث، والمبيت عند آخر إحداثية برج جوال التقط إشارة جوال المفقود وذلك بتعاون من إدارة البحث والتحري بشرطة الرياض.

وخلال ساعة من البحث البري والجوي بالطيران الشراعي عثر عضو فريق غوث الطيار الشراعي رشدان الودعاني على سيارة المفقود، وأبلغ الفرق الأرضية وأثناء تكثيف البحث عثر الطيار الشراعي بفريق غوث الكابتن عايض الدوسري على المفقود تحت شجرة وعلى الفور أخطر زملاءه ليسعف، ثم نُقل لأقرب مركز صحي عن طريق ذويه.

الجدير بالذكر أن جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، تعد جمعية رائدة في مهام البحث والإنقاذ وتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعتبر أول فريق بحث تطوعي محترف ويحمل ١٧ اعتماداً دولياً ومحلياً ومتبنى من سمو وزير الداخلية، ويضم أكثر من ٤ آلاف متطوع ومتطوعة، متواجدين في جميع مناطق المملكة.