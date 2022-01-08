"الصحة": تسجيل 3068 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 793 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 8 يناير 2022، تسجيل 3068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 575293 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 793 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 545771 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8892 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 134 حالة.