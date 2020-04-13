روسيا تعلن تنفيذ أكثر من 1.3 مليون فحص كورونا

لا يزال 141 ألف شخص قيد المراقبة للاشتباه في إصابتهم

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الإثنين، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا التي تم إجراؤها في البلاد، قد تجاوز 1,3 مليون.

ووفق "روسيا اليوم" أضافت الهيئة، في بيان لها، أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وحسب حصيلة أمس الأحد، بلغ إجمالي الإصابات في روسيا 15770 مع 130 حالة وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

1

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 11:06 AM

لا يزال 141 ألف شخص قيد المراقبة للاشتباه في إصابتهم

روسيا تعلن تنفيذ أكثر من 1.3 مليون فحص كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 794

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الإثنين، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا التي تم إجراؤها في البلاد، قد تجاوز 1,3 مليون.

ووفق "روسيا اليوم" أضافت الهيئة، في بيان لها، أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وحسب حصيلة أمس الأحد، بلغ إجمالي الإصابات في روسيا 15770 مع 130 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

روسيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020