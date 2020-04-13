روسيا تعلن تنفيذ أكثر من 1.3 مليون فحص كورونا

لا يزال 141 ألف شخص قيد المراقبة للاشتباه في إصابتهم

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الإثنين، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا التي تم إجراؤها في البلاد، قد تجاوز 1,3 مليون.

ووفق "روسيا اليوم" أضافت الهيئة، في بيان لها، أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وحسب حصيلة أمس الأحد، بلغ إجمالي الإصابات في روسيا 15770 مع 130 حالة وفاة.