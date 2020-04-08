"بلدية جنوب جدة" تزيل بسطات خضار وفواكه بحي "كيلو 14"

لمخالفتها الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا"

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، بسطات الخضراوات والفواكهة بحي كيلو ١٤ الجنوبي؛ بسبب مخالفتها للاشتراطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي، أن الموقع لم يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مخالفات أخرى في الموقع.

وأضاف الذروي أن الموقع سيتم تطويره بشكل لائق ووفق الاشتراطات الصحية.

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08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 07:25 PM

لمخالفتها الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا"

"بلدية جنوب جدة" تزيل بسطات خضار وفواكه بحي "كيلو 14"

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، بسطات الخضراوات والفواكهة بحي كيلو ١٤ الجنوبي؛ بسبب مخالفتها للاشتراطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي، أن الموقع لم يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مخالفات أخرى في الموقع.

وأضاف الذروي أن الموقع سيتم تطويره بشكل لائق ووفق الاشتراطات الصحية.

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