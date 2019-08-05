إطلالة إذاعية لرئاسة الحرمين .. هنا "أثير الحرم"

برنامج من خلال عدد من الموجات الإذاعية المحلية

أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، البرنامج الإذاعي "أثير الحرم" من خلال عددٍ من الموجات الإذاعية المحلية، مثل: إذاعة جدة، وإذاعة الرياض، وإذاعة "يو إف إم"؛ لإبراز رسالة الحرمين الشريفين الإعلامية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي؛ أن "أثير الحرم" برنامج إذاعي توعوي وإرشادي وثقافي، يسلط الضوء على الحرمين الشريفين، وكل ما يقدم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجّاج وعُمّار وزوّار، ويتكون البرنامج من 13 حلقة، وتراوح مدة الحلقة بين تسع وعشر دقائق موزعة على ثلاث فقرات.

يُذكر أن إدارة الإعلام والاتصال تنتج سنوياً سلسلة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تهدف إلى إبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيّدها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والخدمات المقدمة من الرئاسة لرواد بيت الله الحرام.