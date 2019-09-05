"العقاري": 90 ألفًا فقط على قوائم الانتظار.. وإنجاز خدماتهم العام المقبل

"العمودي" يؤكد استمرارية نجاح برنامج التحول وتنامي ثقة المستفيدين

أكد صندوق التنمية العقارية، أنه لم يتبقَّ على قوائم الانتظار سوى 90 ألف مستفيد؛ موضحًا أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من خدمتهم جميعًا، بعد تغيير آلية الدعم السكني؛ وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الصندوق حمود العصيمي: خلال عامين من تغيير آلية دعمنا، تمت خدمة 390 ألف مستفيد بشكل فعلي، وتبقى 90 ألف مستفيد فقط على قوائم الانتظار، وستتم خدمتهم خلال العام المقبل، ونحن سعداء بهذا الإنجاز، ونعمل على تطوير خدماتنا للمساهمة في تمكين المواطنين من تملك مساكنهم.

وكانت عقود التمويل العقاري السكني المقدم من الصندوق للأفراد؛ قد شهدت نموًّا مستمرًّا خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغت بنهاية 2018م نحو 50.496 عقدًا بقيمة إجمالية تُقارب 29.5 مليار ريال؛ بينما كانت في عام 2017م قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21.025 مليار ريال.

وشهد الصندوق في عام 2016م توقيع نحو 22.259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17.096 مليار ريال.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد بن محمد العمودي، أن ارتفاع حصة الصندوق العقاري من 7% في عام 2017م إلى 90% من إجمالي عقود التمويل الموقعة بنهاية شهر يوليو الماضي في السوق السعودي، الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي نهاية أغسطس 2019م؛ يعد مؤشرًا غير مسبوق في تحقيق نمو القروض العقارية في تاريخ البنوك السعودية، كما أنه نجاح لخطط تمكين المواطن من السكن.

وقال "العمودي": ما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حول استمرارية نمو القروض العقارية وتسجيل أعلى رقم في تاريخ البنوك السعودية من حيث القروض العقارية للأفراد خلال شهر يوليو بمعدل 16 ألف عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار ريال؛ يؤكد استمرارية نجاح برنامج التحول الذي قام به صندوق التنمية العقارية، وثقة المستفيدين فيه.

وأضاف: الصندوق أنهى إجراءات الدعم السكني لنحو 131 ألف أسرة تملكت السكن حتى نهاية الشهر الماضي.

وأردف: الصندوق يعمل على ابتكار الممكنات وتطويرها، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية؛ سعيًا إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري؛ لتمكين المستفيد فورًا من القروض العقارية المدعومة.

وتابع: نمو القروض العقارية منذ مطلع العام الحالي 2019م؛ يشكل قناعة راسخة لدى المواطن في الحلول التمويلية والسكنية، وأن برنامج الإسكان 2020 يضم منظومة من الجهات الحكومية؛ جميعها تعمل على تمكين المواطن من تملك السكن.

وقال "العمودي": هذه المنظومة شكلت نموذج عمل حكوميًّا مميزًا؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لكل ما يخدم المواطن في مجال الإسكان، وندعو المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم أو مَن هم على قوائم الانتظار، إلى الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة.