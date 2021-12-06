طائرة الهلال تعبر محطة الترجي.. والاتحاد يحلق في أجواء النصر

حقق فريق الهلال فوزاً ثميناً على نظيره الترجي، بعدما تغلب عليه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل واحد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على صالة وزارة الرياضة بالرياض، في ختام منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث فيما بقي الترجي عند رصيده السابق 15 نقطة كرابع الترتيب.

وعلى نفس الصالة، تمكن نادي الاتحاد من تجاوز مضيفه النصر بثلاثة أشواط نظيفة ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما بقي النصر على رصيده السابق بـ 8 نقاط.