"صحة جدة": خلال فترة التجهيز تبين وجود ملاحظات تعيق العمل وجارٍ معالجتها من المقاول

بعد شكوى الأهالي بسبب تأخر تشغيل "صحي يلملم"

شكا أهالي مركز يلملم شمال محافظة الليث من تأخر "صحة جدة" في استلام وتشغيل المركز الصحي بعد انتهاء أعمال المقاول.



وقال الأهالي إنه تم إغلاق مركز يلملم منذ أكثر من عام ونصف للصيانة، وانتهى المقاول من أعمال الصيانة، إلا أن المركز لازال مغلقاً حتى اللحظة.



وأضاف الأهالي: "نعاني من مشقة السفر بحثاً عن العلاج، حيث إن أقرب مركز صحي هو (صحي الميقات)، والذي يبعد أكثر من ٤٠ كلم، وأقرب مستشفى هو مستشفى الليث العام، ويبعد أكثر من ١٠٠ كلم، وأحياناً يضطر بعض المرضى، خصوصاً الذين يتعرضون للدغات الثعابين أو العقارب، للتوجه لمستشفيات مكة المكرمة".



وقال الأهالي: "بعض المرضى يجد صعوبة بالغة في الذهاب لتلك المستشفيات نظراً لبعد المسافة ومشقة السفر، خصوصاً الذين لا يملكون وسائل مواصلات".



من جهتها، أوضحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بـ"صحة جدة"، رداً على استفسار "سبق" حول معاناة سكان مركز يلملم: "مركز صحي يلملم يُعد ضمن المراكز الصحية التي تم إدراجها في مشاريع التطوير، وضمن الخطط الموضوعة لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين والمقيمين، فقد تم استلام أعمال المشروع مبدئياً".



وخلال فترة التجهيز تبين وجود بعض الملاحظات التي تعيق العمل، وجار المتابعة ومعالجتها من قبل المقاول، وسيتم التشغيل فور انتهاء العمل، واستكمال التجهيزات اللازمة.