شاهد .. خارطة "رياض بوليفارد سيتي" ومواقع الفعاليات والخدمات بالمنطقة

تتضمن حدودها ومعالمها ومرافقها الترفيهية لإعطاء نظرة عامة عن مميزاتها

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خارطة منطقة "رياض بوليفارد سيتي" إحدى مناطق موسم الرياض 2021، ومواقع الفعاليات والخدمات التي تحتويها المنطقة.

وتتضمن الخريطة حدود وتسميات مرافق ومعالم منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، ومرافقها الترفيهية، ونقاط الاهتمام؛ لإعطاء نظرة عامة عن المنطقة ومميزاتها الرئيسة من خلال خطوط وألوان تشير إلى تصانيف مواقع المنطقة، وأبرز المتغيرات المكانية بين موسم الرياض 2019، والموسم الحالي.

وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمنطقة بنحو 900 ألف م2 بعد زيادة مساحتها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في الموسم السابق، وتقع المنطقة شمالي مدينة الرياض، وتحديداً في حي حطين، فيما تمثل النافورة الراقصة أحد أبرز معالم المنطقة، وهي الأيقونة الترفيهية الأكبر من نوعها في المنطقة، وتتميز بمواصفات غير مسبوقة، إلى جانب مطاعمها ومقاهيها الفاخرة.

وتحتوي "بوليفارد رياض سيتي" على تسع مناطق تتميز كلٌّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم والمقاهي، والحدائق، ومراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار، وأبرز تلك المناطق منطقة النافورة التي تتميز بتوفر عروض مختلفة من إضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتلاءم مع عرض النافورة.