"شرطة الطائف" تقبض على 21 مجهولاً اتخذوا "مرمى نفايات" إيواءً لهم

مواصلة للجهود المبذولة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

تصوير: ماجد عسيري

ألقى رجال الأمن بشرطة الطائف، ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة، والإدارة العامة للمجاهدين؛ القبض على 21 من العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وذلك في "مرمى النفايات" بحي النسيم، والذي استخدمه المجهولون مقر إيواء لهم.

يأتي ذلك مواصلة للجهود المبذولة من شرطة الطائف، والتي تكثف جهود منسوبيها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ضمن الحملة الوطنية الشاملة "وطن بلا مخالف"، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية الصادرة بذلك الخصوص.

وكانت "وزارة الداخلية" دعت في أوقات سابقة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها، بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، والتعامل معهم، أو تقديم الدعم لهم؛ تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات والإجراءات النظامية.