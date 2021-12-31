إصابة مدرب حراس الاتفاق بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية والتي أجريت يوم الأربعاء الماضي بالتعاون مع الشريك الطبي مستشفى السعودي الألماني بالدمام، عن إصابة الصربي مدرب حراس الفريق الأول لكرة القـدم بنادي الاتفاق دوسان غاتيتيش بفيروس كورونا.

وسيستلم مدرب الحراس الوطني فيصل الخالدي مهمة تدريب حراس مرمى النواخذة ابتـداءً من مباراة اليوم عوضاً عن المدرب دوسان لحين تماثل الأخير للشفاء.

وسيواجه الاتفاق نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 .