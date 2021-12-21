زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا

لم يرد تحذير بشأن حدوث تسونامي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وبحسب الهيئة، وقع الزلزال في الساعة 20:10 بالتوقيت العالمي، على بعد 49.6 كم جنوب غرب مدينة فيرنديل بولاية كاليفورنيا وعلى عمق 9.3 كم.

ولم ترد أيّ معلوماتٍ عن وقوع دمار أو ضحايا أو تحذير بشأن حدوث تسونامي بعد الزلزال، وفقاً للهيئة.