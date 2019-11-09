بالفيديو .. رصد سمكة برأس إنسان

صورتها سائحة جنوب الصين

صورت سائحة جنوب الصين مقطع فيديو لسمكة برأس إنسان، وتم تناقل المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأكد بعض المختصين أنه ليس للمرة الأولى يتم العثور على سمكة رأسها يشبه إلى حد كبير رأس الإنسان.

وقالت مصورة الفيديو إنها شعرت بالخوف والذهول الشديد من المنظر حين شاهدت سمكة بوجه إنسان وفمه وأنفه وعيناه على الراس.

وقال عدد من المهتمين بالأسماك إن سمكة تدعى "الكارب" وهي معروفة بين المختصين بالأسماك والبحار أن وجهها يبدو كوجه إنسان، لكنها نادرة جداً، وقد سبق وأن ظهرت في بريطانيا وتايوان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا