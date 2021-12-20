"التحالف": تدمير طائرة مسيّرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان

انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة مسيّرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

وقال "التحالف"، إن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

وأكّد "التحالف"، أن استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونياً.