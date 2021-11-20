"الشرعية" تستعيد مواقع من الحوثيين في مأرب

قتلت وأصابت وأسرت متمردين خلال المعارك

دحرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالقبائل والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، ميليشيا الحوثي الإيرانية من مواقع عدة جنوب وجنوب غرب محافظة مأرب، على إثر معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيا.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش والمقاومة شنتا هجمات واسعة على عدة مواقع للميليشيا الحوثية في جبهة ذنه، تمكنت خلالها من دحر الميليشيا من عدد من المواقع ومقتل وجرح وأسر العشرات من عناصرها.

وبين أن قوات الجيش والمقاومة نفذتا هجومًا عكسيًا في جبهة أم ريش، وحررتا العديد من المواقع وكبدتا الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.





وذكر "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية في مناطق مختلفة من مديريات جنوبي وغرب المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.