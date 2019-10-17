"المواصفات": أصدرنا 10149 ترخيصًا لبطاقة ترشيد استهلاك المياه

للمصنعين والمستوردين منذ بداية تطبيق اللائحة حتى نهاية سبتمبر

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها عدد 10149 ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه للمصنعين والمستوردين منذ بداية تطبيق اللائحة (1/ 1/ 2018م) حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة إنها أصدرت 4378 ترخيصًا حتى نهاية عام 2018م، بالإضافة إلى 5392 ترخيصًا تم إصداره حتى شهر سبتمبر من عام 2019م.

وأضافت: الزيادة في عدد التراخيص تشير إلى مدى التزام المصنعين والمستوردين بتطبيق متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة.

ودعت هيئة المواصفات المستهلكين للحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، لا سيما التي تحمل المستوى "أ"، حيث تعتبر الأكثر ترشيداً وتوفيراً في قيمة الاستهلاك.



وأوضحت الهيئة أنها وبالتعاون مع الجهات المعنية قد ألزمت المصنعين والمستوردين في وقت سابق بتثبيت بطاقة ترشيد استهلاك المياه لتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة وهي: "خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش، رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الآحادي/ الثنائي، المبولة بنظام التدفق".

يشار إلى أن هيئة المواصفات تقوم بإصدار وتحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، التي من شأنها الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المتداولة في السوق السعودي، بما يعزز من جودة الصناعة للمنتجات.