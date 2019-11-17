مطار الملك فهد.. الأول على مستوى المملكة التزامًا بمواعيد الإقلاع في أكتوبر

وفقاً لتقرير موقع OAG العالمي المتخصص في تقييم المطارات

حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى المملكة في الالتزام بمواعيد الإقلاع لشهر أكتوبر للعام ٢٠١٩م، وفقاً للتقرير الصادر من موقع OAG العالمي المتخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن الإنجازات النوعية التي حققها المطار قبل نهاية عام 2019 ليثبت من خلالها قدرته على التطوير ومنافسة المطارات على المستوى العالمي.

وفي مجال المشروعات التطويرية تم الانتهاء من مشروع استبدال وتطوير جسور الإركاب بمطار الملك فهد الدولي في الربع الرابع من عام 2019م. وذلك ضمن المشاريع التي تستهدف البنية التحتية في مطار الملك فهد الدولي التي تحرص شركة مطارات الدمام للقيام بها، حيث تم استبدال جسور الإركاب القديمة منذ إنشاء المطار بأخرى حديثة وعددها 18 جسرًا متحركًا.

وتتميز جسور الإركاب الجديدة بكون الممرات مكيفة بالكامل، وذات معايير تتعلق بالسلامة العالية وبأفضل التقنيات الحديثة، كما أن إطلالتها "بانورامية" تتيح للمسافر مشاهدة الساحة الجوية، بالإضافة إلى سهولة استخدام الجسر للمشغلين، وكذلك إمكانية تزويد الطائرات بالكهرباء والتكييف.

وتعمل شركة مطارات الدمام على استبدال وتطوير نظام مناولة الأمتعة بمطار الملك فهد الدولي لاستيعاب الارتفاع المستمر لحركة المسافرين وتوفير أفضل تجربة سفر لهم، حيث تم الانتهاء من استبدال سير الأمتعة رقم (7) بالوصول الداخلي وهو الأول ضمن سلسلة مشروع استبدال سيور مناولة الأمتعة بصالة المسافرين ومنصات إنهاء إجراءات السفر، حيث يتميز بكفاءة تشغيلية عالية ونظام تحكم ذكي، بالإضافة إلى سهولة تحديد أسباب الأعطال وسرعة معالجتها.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام "داكو"، عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، أن هذه المشاريع ما هي إلا جزء من حزمة مشاريع نعمل على الانتهاء منها، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية للمطار حيث تنعكس على تحسين تجربة المسافر.

وأشار "العتيبي" إلى أن مطار الملك فهد الدولي يستعد لتدشين أولى رحلات الخطوط البريطانية إلى لندن هيثرو ابتداءً من 1 ديسمبر القادم، مؤكدًا العزم على التطوير ومواصلة الأداء الإيجابي، والمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في المجالات كافة مع مواكبة استمرار ارتفاع معدلات النمو على مستوى الحركة الجوية وأعداد المسافرين والرحلات.