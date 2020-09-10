مدير عام مراسم إمارة الرياض.. للثالثة عشرة

تلقى مدير عام إدارة المراسم بإمارة منطقة الرياض فهد بن عبدالعزيز العبد الواحد، التهاني والتبريكات عقب صدور قرار وزير الداخلية بترقيته للمرتبة الثالثة عشرة.

ويعتبر "العبدالواحد" من الكفاءات وأصحاب القدرات المشهود له بتفانيه في العمل.

"سبق" تهنئ "العبد الواحد" على الترقية وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح.