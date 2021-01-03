شاهد.. احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني

بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية

شهدت 11 محافظة إيرانية، احتجاجات شعبية معيشية، اليوم الأحد، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعجز النظام الإيراني عن دفع الرواتب للموظفين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الاحتجاجات شملت "طهران وفارس وكردستان والأهواز وقزوين وخراسان رضوي وأذربيجان الشرقية وهمدان ولورستان وأصفهان".

وتجمع موظفون على عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم لأشهر عدة، فضلاً عن انخفاض الرواتب، بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة الإيرانية.

كما تظهر مقاطع فيديو، متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.