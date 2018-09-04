مؤتمر عن دور المملكة في الأمر بالمعروف.. خلال صفر القادم بالرياض

يهدف إلى إبراز منهج السلف الصالح القويم بعيداً عن الغلو والجفاء

تنظم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 من شهر صفر 1440 هـ، مؤتمر "منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه"، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

وقال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند: المؤتمر يهدف إلى إبراز منهج السلف الصالح القويم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعناية الشريعة بإقامته وفق المنهج الشرعي الصحيح، بعيداً عن الغلو والجفاء والتطرف والمناهج والمسالك المخالفة لمنهج السلف في ذلك.

وأضاف: يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتطوُّر في أعمال الرئاسة العامة ومبادراتها ومسؤولياتها الاجتماعية.

وأردف "السند": الرئاسة شكلت عدداً من اللجان لتنظيم المؤتمر وقامت باستقبال العديد من البحوث وأرواق العمل وتحكيمها.