شاهد.. الحرس الوطني يشارك القطاعات الأمنية في تنفيذ قرار منع التجوُّل

"سبق" رصدت الجاهزية الكاملة والمعنويات العالية لمنسوبيه

شاركت وزارة الحرس الوطني، مساء أمس، ‏القطاعات الأمنية في تنفيذ قرار منع التجوُّل ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صورًا تُظهر مهامها الميدانية خلال تنفيذ القرار. كما رصدت عدسة "سبق" رجال الحرس الوطني بالآليات العسكرية في الميدان للقيام بواجبهم بمنع التجول حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأظهرت الصور الجاهزية المتكاملة في ظل ما يتمتع به منسوبو الحرس الوطني من معنويات عالية لخدمة الوطن الغالي.