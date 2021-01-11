"البحرية الملكية السعودية" تنقل مريضًا لمستشفى بجازان

قدمت المساعدة الطبية استجابةً لنداء من سفينة تحمل علم "بنما"

استجابت القوات البحرية الملكية السعودية لنداء استغاثة من سفينة تجارية تحمل علم دولة (بنما)، يفيد بوجود مشكلة صحية لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الأوكرانية.



وقدمت "البحرية" المساعدة الطبية اللازمة للمريض، أخلته إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.