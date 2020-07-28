رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020

يقدمها نادي الكيميائيين الأمريكي.. برعاية "آي سي آي إس"

أعلنت مؤسسة آي سي آي إس "ICIS" اليوم، المتخصصة في الكيميائيات، فوز رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، بجائزة كافلر العالمية المرموقة التي يقدمها نادي الكيميائيين الأمريكي وبرعاية من ICIS، وذلك تقديرًا لإنجازاته المهمة والمتميّزة في قطاع الكيماويات.

وجاء الفوز بناء على الأصوات التي أدلى بها والإشادة التي أعرب عنها نظراؤه من أبرز 40 رئيساً تنفيذياً ومسؤولاً رفيع المستوى في مؤسسة "آي سي آي إس".

وسيتسلم أمين الناصر هذه الجائزة العالمية المرموقة والفريدة من نوعها في قطاع الكيميائيات خلال حفل افتراضي سيقام خلال الربع الأخير من العام الجاري. وسيجرى حوارٌ على هامش الحفل مع مؤسسة "آي سي آي إس" حول استراتيجية أرامكو السعودية، وتوقعاتها المستقبلية، والاتجاهات الرئيسة في قطاع الكيماويات.

ويجري اختيار الفائز بجائزة كافلر بناء على تصويت نظرائه الذين تتألف منهم قائمة أبرز 40 رئيسًا تنفيذيًا ومسؤولًا رفيع المستوى في مؤسسة "آي سي آي إس"، التي تقدم تصنيفًا عالميًا للقادة الذين يحققون أكبر أثر إيجابي لشركاتهم ومؤسساتهم وقطاع الكيميائيات، ويُنشر مقال عن الفائز بالجائزة في مجلة كيميكال بيزنس التي تصدرها مؤسسة "آي سي آي إس".

وخلال عملية اختيار الفائز بالجائزة، دعت مؤسسة "آي سي آي إس" ونادي الكيميائيين عام 2019م جميع المسؤولين الذين تتألف منهم قائمة 40 رئيسًا تنفيذيًا ومسؤولًا رفيع المستوى في المؤسسة للتصويت لاختيار ثلاث شخصيات في اقتراع سري، بناء على الإنجازات المتميّزة التي حققتها الشخصيات الثلاث في أحد المجالات التالية أو جميعها "الربحية/ القيمة للمساهمين، القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، الابتكار – التقنيات، والمنتجات، وإجراءات العمل وصفقات ومشاريع الدمج والاستحواذ".

وقال جوزيف تشانغ، محرر مجلة كيميكال بيزنس الصادرة عن مؤسسة "آي سي آي إس": أمين الناصر، حقق قفزة كبيرة في قطاع البتروكيماويات باستحواذ أرامكو السعودية على "سابك" لقاء 69 مليار دولار، وإقامة مشاريع ضخمة على مستوى العالم، والتطوير الحالي لتقنيات تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، كما أن المستوى الذي تزاول به أرامكو السعودية أنشطة مشاريعها هو مستوى غير مسبوق ولا تضاهيه شركة أخرى، وستخلق طموحات أرامكو السعودية واستثماراتها في قطاع الكيميائيات عالميًا طفرات كبيرة في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات المقبلة.

يشار إلى أن قائمة الفائزين سابقًا بجائزة كافلر من مؤسسة "آي سي آي إس" تضم بوب باتل، الرئيس التنفيذي لشركة ليونديل بازل، وذلك عامي 2018 و2019م، وكيرت بوك، الرئيس التنفيذي لشركة باسف في عام 2017م، وجيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة شركة إينيوس في عام 2016م، وأندرو ليفريس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة داو كيميكال في عام 2015م، وجيم جالوجلي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ليونديل بازل في عام 2014م، وتشارلز بانش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي بي جي في عام 2013م.

وكان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، قد تصدّر قائمة أقوى 40 شخصية تنفيذية في مجال الكيماويات على المستوى العالمي لعام 2019م، وذلك حسب التصنيف الذي أعدته مجلة "آي سي آي إس كيميكال بيزنس" المتخصصة في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات، في عددها الصادر يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019م.

وجاء اختيار "الناصر" في صدارة هذا التصنيف الدولي من واقع تأثيره الإيجابي في أداء الشركة، والذي انعكس على مجمل قطاع الطاقة العالمين حيث اتخذت الشركة مسارات تقنية متقدمة لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، ما أسهم في تعزيز الانضباط الرأسمالي، وتقليل النفقات التشغيلية.

وتفوق "الناصر" في هذا التصنيف على كثير من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات العالمية، حيث ذكرت المجلة أن رئيس أرامكو السعودية يقود برنامج استثمار ضخماً في الشرق الأوسط وحول العالم سيؤدي إلى تحوّل كبير في قطاع البتروكيماويات العالمي ابتداءً من عام 2025م.