الدمام .. إصابة 13 وتضرُّر عدد من المباني والمركبات إثر انهيار مبنى سكني بحي الفاخرية

عزل المنطقة المتضرّرة وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث .. عدم وجود محتجزين

باشرت فرق الدفاع المدني، فجر اليوم، حادثة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وتسجيل عدد من الإصابات، جرى نقلها للمستشفى، فيما مازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادثة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني؛ لـ"سبق": إن مركز القيادة والتوجيه بُلغ عند الساعة ١:٤٤ صباحاً عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وعند الوصول إلى موقع الحادث تمّ عزل المنطقة المتضرّرة وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بوساطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخّل في انهيارات المباني تحت الأنقاض؛ للتأكّد من عدم وجود محتجزين، ونتج عن الحادث تضرُّر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة (١٣) شخصاً بإصابات ما بين بسيطة وهلع وخوف تمّ نقلهم جميعاً للمستشفى من قِبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، ومازال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحادث.

وتداول مغرّدون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حجم الأضرار التي لحقت المبنى السكني من جرّاء الانهيار، ولم تُعرف أسباب الحادث حتى الآن، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة مُلابسات الحادثة.