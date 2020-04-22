مفاجأة علاجية.. رضيع عمره شهر يتعافى من "كورونا"

أعطاه الأطباء عقاقير مضادة للفيروسات

تعافى رضيع عمره شهر واحد في تايلاند، كان أصغر مريض بفيروس كورونا في البلاد، بفضل فريق من الأطباء واستخدام مزيج من العقاقير المضادة للفيروسات، بحسب ما أفاد الطبيب فيصل مولى الصراط الذي عالج الطفل اليوم (الأربعاء).

وأوضح "الصراط" أن الإستراتيجية التي استخدمت في علاج هذا الطفل كانت إعطاءه العلاج لمدة 10 أيام، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الطفل خضع للفحص يومي، وبعد ثلاثة إلى خمسة أيام، أظهرت الأشعة السينية بوادر على تعافيه تدريجياً.





وبين "الصراط" أن الأعراض لدى الطفل الصغير بدت أقل حدة من البالغين.

وسجلت تايلاند اليوم 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 2826 والوفيات إلى 49.



