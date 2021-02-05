ألمانيا.. 12908 إصابات جديدة بوباء كورونا و855 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 12908 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد، إلى مليونين و264909 إصابات.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 60597 بعد تسجيل 855 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

0

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442 01:22 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

ألمانيا.. 12908 إصابات جديدة بوباء كورونا و855 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

برلين

0 240

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 12908 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد، إلى مليونين و264909 إصابات.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 60597 بعد تسجيل 855 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021