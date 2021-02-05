ألمانيا.. 12908 إصابات جديدة بوباء كورونا و855 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 12908 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد، إلى مليونين و264909 إصابات.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 60597 بعد تسجيل 855 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.