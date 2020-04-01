"الموارد البشرية" بمكة تطلق حملة "مجتمع واعي" للحدّ من كورونا

"آل طاوي": متابعة 150 مبادرة بالمنطقة بعد فرزها وتقييمها

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ حملة "مجتمع واعي"، ضمن سلسلة مبادرات "وطن العطاء" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وتشكّلت لجنة تنفيذية بالمنطقة، برئاسة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وعضوية رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمكة، وممثل فرع وزارة الصحة بالمنطقة، ومسؤولي التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة، وعدد من المؤسسات الأهلية المانحة والجمعيات الصحية والأهلية بالمنطقة.



وتُنَفّذ الحملة في جميع محافظات مناطق المملكة، بهدف توعية المجتمع، للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ودعم الطواقم الطبية والقطاعات الحكومية العاملة في الميدان.



وعقدت اجتماعات اللجنة عن بعد، خلال أيام الحملة، والمستمرّة حتى انقضاء الأزمة.



وتتضمّن خطة الحملة: تكوين فريق تطوعي متمرس ومُدرّب على التعامل مع الأزمات الصحية، يشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين، لتقديم حزمة من الخدمات الوقائية وخلق فرص تطوعية احترافية لاستقطاب المتطوعين، بالإضافة لإبراز جهود المتطوعين والقطاعات ذات العلاقة، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام.



وقال رئيس اللجنة التنفيذية في منطقة مكة المكرمة، عبدالله آل طاوي: إن اللجنة تعمل على متابعة أكثر من مئة وخمسين مبادرة في المنطقة، تم فرزها وتقييمها من خلال لجنتين؛ اختصَّت الأولى منها بالمبادرات الصحية، والثانية بالمبادرات الإغاثية والاجتماعية، والتي قسمت بدورها إلى مبادرات صحية، وأخرى توعوية وإغاثية وتقنية وخدمية وتعليمية.



وتعمل اللجنة التنفيذية للمبادرة في المنطقة، على تعميم أي مبادرة ناجحة إلى جميع محافظات المنطقة، وتنفيذها عن طريق الجمعيات المتواجدة في كل محافظة.