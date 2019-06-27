"أمم إفريقيا": ثلاث مباريات أبرزها "السنغال" ضد "الجزائر"

تستكمل اليوم الخميس مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنعقد في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، إذ ستكون هناك ثلاث مباريات في اليوم الثاني من مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

مدغشقر - بوروندي

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما نيجيريا وغينيا.

مدغشقر تحتل المركز الثاني مع غينيا برصيد نقطة واحدة لكلٍ منهما في حين تتذيل بوروندي المجموعة بلا رصيد علماً البأن نيجيريا تأهلت بالفعل إلى الدور الثاني بعد فوزها على غينيا وتحقيقها للنقاط الست من مباراتين حتى الآن.

السنغال-الجزائر

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض ضمن مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جوارهما كلاً من كينيا وتنزانيا.

يحتل المنتخبان السنغالي والجزائري المركزين الأول والأول مكرر برصيد ثلاث نقاط لكلٍ منهما في حين يقبع المنتخبان الكيني والتنزاني في قاع المجموعة بلا أي رصيد.

تعادل المنتخبين يضمن لهما التأهل للدور التالي ويجعل من مباريات المرحلة الثالثة في المجموعة مجرد تحصيل حاصل.

كينيا - تنزانيا

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض في مباراة تكمن أهميتها في نتيجة المباراة الأخرى بين السنغال والجزائر.

المنتخبان لا يملكان أي رصيد من النقاط ويتوقف مصيرهما على نتيجة المباراة الأخرى إذ إن التعادل فيها يطيح بهما خارج المسابقة.

ينتظر الفريقان فوز أي فريق من المباراة الأخرى للدخول في حسابات أخرى بعد ذلك.