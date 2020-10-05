خالد الفيصل يطّلع على خطط الإدارات التعليمية في مكة وجدة والطائف

استعرض إجراءات الرحلة التعليمية للطلاب المفقودين من منصة "مدرستي"

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اجتماعاً بحضور مديري عموم التعليم بمكة المكرمة وجدة والطائف.

واطلع الأمير خالد الفيصل، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي، ومدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومدير عام التعليم بالطائف الدكتور طلال اللهيبي، على رحلة التعليم "عن بُعد" وخُطط الإدارات الثلاث في التعليم الافتراضي والإطار الإجرائي لخطة معالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات.

واستعرض إجراءات الرحلة التعليمية للطلاب المفقودين من منصة مدرستي حيث قامت الإدارات بتشكيل لجان لدعم ومتابعة الطلاب المفقودين من المنصة التعليمية وتعميم المهارات والتكليفات الأسبوعية المعتمدة من إدارة الإشراف التربوي.

واستمع أمير مكة لشرح تعريفي عن منصة مدرستي حيث تُعد منصة تعليمية سعودية تتيح عملية التعليم التفاعلي عن بُعد بأدوات إثرائية متنوعة وفصول افتراضية بين الطلاب ومعلميهم، كذلك مبادرة " أسرتي مدرستي " والهادفة إلى تعزيز دور الأسر تجاه أبنائهم وذلك بتقديم الدعم والمساندة للأسر من خلال تدريبهم على برامج منصة مدرستي وإقامة حلقات نقاش معهم.

كما استمع لشرح تعريفي عن منصة مدرستي حيث تُعد منصة تعليمية سعودية تتيح عملية التعليم التفاعلي عن بُعد بأدوات إثرائية متنوعة وفصول افتراضية بين الطلاب ومعلميهم، كذلك مبادرة " أسرتي مدرستي " والتي نفذها تعليم مكة وهدفت إلى تعزيز دور الأسر تجاه أبنائهم وذلك بتقديم الدعم والمساندة للأسر من خلال تدريبهم على برامج منصة مدرستي وإقامة حلقات نقاش معهم.

ونُفذت المبادرة في 295 مدرسة، واستهدفت 31596 من أولياء الأمور، فيما بلغ عدد حلقات النقاش 827 حلقة.