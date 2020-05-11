خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة "اعتماد"

أوضحت الوزارة عبر حسابها أن القيمة الإجمالية بلغت 45.8 مليار ريال

كشفت وزارة المالية أن عدد العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية بلغت 24 ألف عقد خلال الربع الأول من عام 2020.

وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية خلال الربع الأول من العام 2020م، (24,018) عقداً وتعميداً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 45.8 مليار ريال.