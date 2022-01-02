كورونا ودول الخليج.. اللقاحات تجاوزت الـ 95 مليوناً.. والتعافي بالسعودية 97.3 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,639 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,578,825 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 95 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95,130,982 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,578,825 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,523,446 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,639 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.9 %.