"الصحة" : تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5369

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5369 حالة حتى الآن.
وأضاف متحدث #وزارة_الصحة: إجمالي حالات التعافي بلغ 889 حالة، بعد تسجيل 84 حالة جديدة ولله الحمد.
وقال: إجمالي الحالات في المملكة 5369 حالة، منها 4407 حالات نشطة، معظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حالات حرجة تتلقى الرعاية المركزة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع الاجمالي إلى 73 وفاة.
وجاءت الإصابات الجديدة حسب المدن كالتالي :
الرياض: ١١٤
مكة المكرمة: ١١١
الدمام: ٦٩
المدينة: ٥٠
جدة:٤٦
الهفوف:١٦
بريدة: ١٠
الظهران: ٧
تبوك: ٤
حائل: ١
الخرج: ١
الباحة:١
الخبر:١
صامطة:١
بيشة:١
أبها:١
الطائف:١

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 03:39 PM

"الصحة" : تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5369

عبدالله البرقاوي

الرياض

99 219,140

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5369 حالة حتى الآن.
وأضاف متحدث #وزارة_الصحة: إجمالي حالات التعافي بلغ 889 حالة، بعد تسجيل 84 حالة جديدة ولله الحمد.
وقال: إجمالي الحالات في المملكة 5369 حالة، منها 4407 حالات نشطة، معظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حالات حرجة تتلقى الرعاية المركزة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع الاجمالي إلى 73 وفاة.
وجاءت الإصابات الجديدة حسب المدن كالتالي :
الرياض: ١١٤
مكة المكرمة: ١١١
الدمام: ٦٩
المدينة: ٥٠
جدة:٤٦
الهفوف:١٦
بريدة: ١٠
الظهران: ٧
تبوك: ٤
حائل: ١
الخرج: ١
الباحة:١
الخبر:١
صامطة:١
بيشة:١
أبها:١
الطائف:١

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وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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