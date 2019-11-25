أمير الشرقية مقلداً عدداً من الضباط رُتبهم: بقدراتكم تتواصل المسيرة

بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.. متمنياً لهم السداد والتوفيق

قلّد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، عدداً من الضباط من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم لهذه الرتب.

ونوّه أمير الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- للقطاعات الأمنية من دعم واهتمام، مؤكداً أن منسوبي القطاعات الأمنية قد تحملوا أمانة عظيمة تجاه الدين ثم المليك والوطن، وواجبهم العمل بالتفاني والإخلاص؛ من أجل أداء هذه الأمانة، مبيناً أنه بجهود الجميع تتواصل مسيرة النماء والتطور، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وقد قلّد الأمير سعود بن نايف كلاً من: اللواء أيمن بن عبدالله العزاوي مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، واللواء علي بن مرعي القحطاني قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، اللواء ظافر الشهري مدير شرطة القطيف، العميد المهندس علي بن محسن الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية، العميد حسن بن ناصر الخميس قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، العميد زياد الرقيطي مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المنطقة الشرقية.