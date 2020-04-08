عدد المتعافين من كورونا يتجاوز الـ300 ألف عالميًّا.. هنا آخر رقم للمصابين والوفيات

العالم يواصل سعيه جاهدًا لوقف تفشي الوباء وسط إجراءات احترازية عديدة جرى تطبيقها

يواصل العالم سعيه جاهدًا لوقف تفشي وباء كورونا الذي يواصل بدوره حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

وكشفت آخر إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم، صباح اليوم، أن عدد المصابين 1.432.084 فيما تجاوز عدد المتعافين الـ300 ألف مسجلًا 302.209 حالة وبلغ عدد الوفيات82.099 حالة وذلك وفق بيانات نشرها موقع سكاي نيوز ويتم تحديثها تلقائيًّا على مدار اليوم.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما يزيد على 82 ألف شخص حول العالم؛ علمًا بأن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1632 حالة وفاة جديدة، وفرنسا 1417 حالة وفاة، بعد إضافة حصيلة وفيات دور رعاية المسنين، والمملكة المتحدة 786 حالة وفاة.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- وزارة الصحة الهندية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5194 والوفيات إلى 149.

- عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب بلغ 1184 أي بزيادة 64 حالة في غضون 24 ساعة.

- المكسيك تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785؛ فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

- توفي حوالى ألفي شخص جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

- الصين تعلن عن 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.