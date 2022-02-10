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شددت على الوقوف إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وشعبها

الأردن تدين إطلاق طائرة مفخخة مسيرة باتجاه مطار أبها الدولي

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أدانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق طائرة مفخخة مسيرة باتجاه مطار أبها الدولي، اعترضتها ودمرتها الدفاعات السعودية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات بين المدنيين، مشدداً على وقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، ومعرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.